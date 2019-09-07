تأخر انطلاق مباراة فرنسا ضد ألبانيا بسبب خطأ فادح

تأخر انطلاق مباراة فرنسا ضد ألبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020، اليوم السبت، لفترة وجيزة بعد أن عزف المنظمون نشيد أندورا الوطني للفريق الزائر.

واستمع لاعبو ألبانيا في ذهول للنشيد الوطني لأندورا، التي تواجه فرنسا في باريس يوم الثلاثاء القادم. واعتذر مذيع الاستاد بعد ذلك ”لأرمينيا“ قبل أن يتم عزف النشيد الوطني الصحيح.

ودخل حكم اللقاء في نقاش حاد مع الجهاز الفني لمنتخب ألبانيا، الذي أصر على عدم بدء المباراة، إلا بعد عزف النشيد الوطني بشكل صحيح.

وبالفعل تم تدارك الخطأ، حيث تم عزف النشيد الوطني لألبانيا بشكل صحيح، حيث أشارت تقارير أخرى إلى أنه تم عزف النشيد الوطني لأرمينيا أو أندورا.

وتسبب هذا الخطأ الإداري في تأخر موعد انطلاق المباراة لما يقرب من 10 دقائق.