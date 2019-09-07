فورمولا 2.. السائق خوان مانويل كوريا في حالة حرجة بعد حادث بلجيكا

قال والدا السائق الأمريكي-الإكوادوري خوان مانويل كوريا إنه دخل في‭ ‬غيبوبة بعد الحادث الذي تعرض له في سلسلة سباقات السيارات فورمولا 2 في بلجيكا الأسبوع الماضي وتسبب في وفاة السائق الفرنسي أنطوان أوبير.

وأشار الوالدان في بيان إلى أن حالة كوريا (20 عامًا) ”حرجة ولكنها مستقرة“ في مستشفى بلندن.

وأصيب كوريا في العمود الفقري وبكسور في الساقين بعد الحادث المرعب يوم السبت الماضي في حلبة سبا-فرانكورشان قبل جائزة بلجيكا الكبرى في فورمولا 1.

ونُقل من بلجيكا إلى مستشفى في بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي.

وخضع كوريا، عضو برنامج السائقين الشبان في ألفا روميو المنافس في فورمولا 1، لجراحة استغرقت أكثر من 4 ساعات في لييغ بعد الحادث.

وتوفي أوبير (22 عامًا) بعد أن اصطدمت به سيارة كوريا على سرعة عالية في اللفة الثانية من السباق بعد أن كان خرج بالفعل من مسار الحلبة متجهًا نحو الحواجز.