كل ما تريد معرفته عن مباراة ألمانيا ضد هولندا اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2020

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب آيميتش أرينا في مدينة هامبورج الألمانية لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا وهولندا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتبقى مباراة ألمانيا وهولندا حافلة بالندية والإثارة بين مدرستين كبيرتين في الكرة الجماعية الماكينات والطواحين وهو ما ترصد ملامحه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:45 اليوم الجمعة بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل منتخب ألمانيا صاحب الضيافة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات خلال المباريات الثلاث التي لعبها الفريق ضد هولندا وفاز بنتيجة 3/2 وبيلا روسيا وفاز بنتيجة 2/0 وإستونيا وفاز بنتيجة 8/0.

ولعب منتخب هولندا مباراتين فقط وحصد منها 3 نقاط بالفوز على بيلا روسيا بنتيجة 4/0، والخسارة أمام ألمانيا بنتيجة 2/3، ويتصدر هذه المجموعة منتخب إيرلندا الشمالية برصيد 12 نقطة ويبقى في المركزين الرابع والخامس بالمجموعة بيلا روسيا وإستونيا بلا نقاط.

ويلتقي اليوم الجمعة في نفس الجولة بيلا روسيا ضد إستونيا.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على عدة مواجهات بين منتخبي ألمانيا وهولندا بدأت بلقاء ودي يوم 24 أبريل 1910 وفاز المنتخب الهولندي بنتيجة 4/2 ولكن آخر لقاء جمع المنتخبان كان يوم 24 مارس الماضي وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 3/2 بتصفيات اليورو 2020.

وأقيمت 13 مباراة رسمية بين المنتخبين قبل لقاء الليلة، وفاز منتخب ألمانيا 5 مرات مقابل 3 انتصارات لهولندا و5 تعادلات بين الفريقين وسجل الألمان 20 هدفًا ومثلها للهولنديين.

وبدأت اللقاءات الرسمية بنهائي نسخة كأس العالم 1974 بفوز تاريخي لألمانيا بنتيجة 2/1 ثم تجدد اللقاء في دور المجموعات بنسخة كأس العالم 1978 وتعادلا بنتيجة 2/2 كما تقابلا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1980، وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 3/2 ثم تقابلا في نصف نهائي أمم أوروبا 1988 وحقق منتخب هولندا أول فوز رسمي بنتيجة 2/1.

وفي تصفيات مونديال 1990 تعادل المنتخبان ذهابًا وإيابًا، وتقابلا في دور المجموعات لأمم أوروبا 1992 وفاز منتخب هولندا بنتيجة 3/1 ثم تعادلا في دور المجموعات لأمم أوروبا 2004 ثم فاز منتخب ألمانيا بنتيجة 2/1 في دور المجموعات لأمم أوروبا 2012.

وفي دوري الأمم الأوروبية حقق منتخب هولندا أكبر انتصار بثلاية دون رد في أكتوبر 2018 وتعادلا في ألمانيا بنتيجة 2/2 وحقق منتخب المانشافت انتصارًا بنتيجة 3/2 في المباراة الماضية بتصفيات اليورو.

أسلحة المانشافت

يعتمد المدرب يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا على التوليفة التي صنعها لإعادة التوازن للمانشافت بعد الخروج المبكر والمرير من بطولة كأس العالم الأخيرة والمستوى المهزوز في دوري الأمم الأوروبية.

ويفتقد منتخب ألمانيا جهود بعض نجومه على رأسهم ليروي سانيه الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بجانب ليون جورتيسكا الذي اشتكى من كدمة وغادر المعسكر.

وقال لوف قبل المباراة إن فريقه عازم على استكمال مشوار انتصاراته في أمم أوروبا وحصد الفوز على حساب هولندا خاصة أن الفريق يعتمد على الكثافة الهجومية بوجود 3 لاعبين بغض النظر عن الشكل الدفاعي.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب المانشافت على تشكيلة تضم حارس المرمى مانويل نوير وأمامه الرباعي نيكولاس سولي وجوناثان تاه وظهير أيمن لايبزيغ المتميز لوكاس كلوستمان وظهير أيسر لايبزيغ مارسيل هالستينبرغ في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره توني كروس وإلكاي غوندوغان بينما يقود الهجوم سيرجي جنابري وماركو رويس وتيمو فيرنر.

أوراق الطواحين

يبحث منتخب هولندا عن الثأر من هزيمته في ملعبه أمام الماكينات في شهر مارس الماضي وتحقيق الفوز الذي يقوده لتحسين ترتيبه في المجموعة وهو ما أكده المدرب رونالد كومان قبل اللقاء مشيرًا إلى أن الطواحين لديهم الثقة الكاملة في تحقيق الفوز على ألمانيا رغم إدراكهم صعوبة المهمة.

ويلعب كومان بطريقة 4-2-3-1 ويغيب ستيفن دي فري وستيفن بيرجوين، ويحمي عرين الطواحين جاسبر سيلسين وأمامه الرباعي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا وماتياس دي ليخت في قلب الدفاع والظهير الأيمن جويل فيلتمان ودالي بليند الظهير الأيسر في الخط الخلفي.

ويقود خط الوسط ثنائي الارتكاز مارتن دي رون وفرانكي دي يونغ وأمامها صانع الألعاب جورجينهو فاينالدوم وعلى الأطراف كوينسي بروميس ورايان بابل بينما يقود الهجوم ممفيس ديباي.

وقال ياسر رضوان، لاعب هانزا روستوك الألماني الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة هولندا وألمانيا دائمًا عنوان للكرة الجماعية المنظمة منذ زمن بعيد فالمنتخب الهولندي يعتمد على التمريرات والسيطرة في وسط الملعب كما أن منتخب المانشافت يلعب كرة سريعة.

وأضاف: ”وجود الثنائي فان دايك ودي ليخت في قلبي الدفاع يزيد صعوبة مهمة ألمانيا وهجومها في تحقيق الفوز إلا أن تألق فيرنر أيضًا دافع قوي للمانشافت بعدما سجل 5 أهداف في أول 3 جولات بالبوندسليجا“.