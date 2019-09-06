القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد هولندا اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2020

يستضيف المنتخب الألماني منافسه الهولندي، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020، على ملعب آيمتيش آرينا.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت علي محمد علي.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وسيتقابل المنتخبان الألماني والهولندي للمرة الرابعة في نحو عام، إذ لعبا مرتين في دوري الأمم الأوروبية لحساب دور المجموعات، وفاز المنتخب الهولندي في الأولى بنتيجة 3/0، ثم تعادلا 2/2، كما تغلب المنتخب الألماني 3/2 في مارس الماضي، في ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وقال يواكيم لوف مدرب ألمانيا في المؤتمر الصحفي، أمس الخميس: ”أهم القضايا التي اعتنينا بها طوال الفترة الماضية، أن نقوم بتحليل مبارياتنا الأخيرة ورصد الأخطاء، للتحدث مع اللاعبين بعدها وإعدادهم للمباريات القادمة“.

وأكد لوف عزمه على مواصلة الاعتماد على ثلاثي هجومي، مهما تغير الشكل الدفاعي، وقال: ”بإمكاننا الاعتماد على طريقة 4-3-3 أو 5-2-3، فالفريق قادر على العمل بالطريقتين“.