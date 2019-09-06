موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2020

يحل المنتخب الهولندي ضيفًا على منافسه الألماني، على ملعب آيمتيش آرينا، التابع لنادي هامبورغ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت علي محمد علي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز مثير لألمانيا بنتيجة 3/2 في مارس الماضي، على ملعب يوهان كرويف أرينا.

ويملك منتخب ألمانيا 9 نقاط من 3 مباريات، بفوزه على هولندا وروسيا البيضاء وإستونيا، ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب المجموعة، في حين يملك منتخب هولندا 3 نقاط من مباراتين، بعدما تغلب 4/0 على روسيا البيضاء.

يشار إلى أن منتخب إيرلندا الشمالية يحتل صدارة المجموعة الثالثة وفي رصيده 12 نقطة من 4 مباريات.

وحذر لاعب الوسط الألماني توني كروس رفاقه من خطورة هولندا، وقال: ”نحن نعرف بعضنا بشكل جيد، لأننا خضنا عدة مواجهات ضد هولندا في الموسم الماضي، وأرى أنهم يلعبون على أعلى مستوى“.

وأضاف: ”هولندا تحسنت كثيرًا في آخر عامين، لذا كانت مبارياتنا ضدهم على أعلى مستوى وبالغة الصعوبة، وهو ما يجعلني أتوقع مواجهة أخرى صعبة“.