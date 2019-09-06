منتخب الأرجنتين يتعادل مع تشيلي في مباراة عنيفة

عادت المنافسة بين الأرجنتين وتشيلي في مباراة ودية لكرة القدم في لوس أنجليس الليلة الماضية شهدت 10 إنذارات لكن غاب عن المنتخبين العديد من اللاعبين الأساسيين واعتمدا على تشكيلتين احتياطيتين في التعادل دون أهداف.

وخاضت الأرجنتين المباراة دون سيرجيو أغويرو وليونيل ميسي الذي أُوقف في أغسطس آب لـ3 أشهر بعد انتقاداته العلنية لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) خلال كأس كوبا أمريكا.

لكن الأرجنتين هددت منافستها خاصة من الناحية اليمنى بوجود باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز.

ومرت تسديدة ديبالا بعيدة المدى بجوار المرمى في الدقيقة 11 ثم أنقذ الحارس كلاوديو برافو فرصة منه في منتصف الشوط الأول.

وعلى الجانب الآخر أبعد أوجستين مارتشزين تسديدة تشارلز أرانجيز في نهاية الشوط الأول ثم أطاح إدواردو فارغاس بكرة فوق العارضة في أفضل فرصة لتشيلي في الدقيقة 55.

وكاد المدافع لوكاس مارتينيز كوارتا أن يكلل مباراته الأولى مع الأرجنتين بهدف قبل 5 دقائق من النهاية لكن وضع الكرة بضربة رأس في العارضة.

وشهدت مباريات المنتخبين إثارة كبيرة في السنوات الأخيرة آخرها في يوليو تموز عندما طُرد ميسي وغاري ميديل مدافع تشيلي خلال مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا.

وتلعب الأرجنتين ضد المكسيك في سان أنطونيو يوم الثلاثاء فيما تلعب تشيلي في هندوراس في اليوم ذاته.