الإسباني فرناندو ترساكو يقترب من رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني فرناندو ترساكو، اقترب من تولي رئاسة لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أن وقع عليه الاختيار من قبل مجلس إدارة الاتحاد في وقت سابق.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن فرناندو الذي يعمل محاضرًا في أكاديمية الاتحاد الآسيوي، ومشرفًا على حكام الأكاديمية، سبق أن رفض العرض المقدم من اتحاد القدم.

وقالت الصحيفة إن الإسباني اقتنع بالعرض المغري المقدم له مرة أخرى، حيث وصل إلى الرياض أمس، والتقى إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد، للاتفاق على بنود العرض.

وبحسب ”الرياضية“ فإنه ينتظر أن يتولى الإسباني فرناندو وهو من أدار المشروع الإسباني للحكام مهمته بعد الجولة الثالثة من الدوري السعودي، بدلًا من الإنجليزي جايكون كولن المكلف بالرئاسة حاليًا.