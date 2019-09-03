الكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2022

أزيح الستار، اليوم الثلاثاء، عن شعار بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك في خطوة جديدة في الطريق نحو تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم في نسخته الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وحسب ما جاء في بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عبر الموقع الرسمي، فإن الشعار يضم عناصر من الثقافة العربية والمحلية والإقليمية وشارات للعبة كرة القدم.

وتمثل منحنيات الشارة التمويجية للكثبات الصحراوية المموجة، وتمثل الحلقة برقم 8، تذكيرًا بالملاعب الثمانية التي ستستضيف المباريات، ورمز اللانهاية، مما يعكس الطبيعة المترابطة لكرة القدم للأبد.

كما أشار البيان، إلى أن صدى الشكل يمثل هيكل كأس العالم، ويستلهم شكل الشارة المركزي من شال الصوف التقليدي خلال أشهر الشتاء، خاصة وأن البطولة ستقام في الشتاء.

أُعلن اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر في تمام الساعة 20:22 عن شعار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك في خطوة جديدة في الطريق نحو تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم في نسخته الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

تفاصيل الحدث الكبير ???????????????? https://t.co/aejxqupqij pic.twitter.com/I5gLf4U2mk — @fifaworldcup_ar ???? (@fifaworldcup_ar) September 3, 2019

وتشير الملابس الشتوية المستوحاة من المنطقة العربية، إلى تواريخ بدء البطولة، كما أنها ستقام في الشتاء لأول مرة في التاريخ مابين نوفمبر وديسمبر 2022.

والكتابة المرافقة للشعار، تعيد تصور الخط العربي التقليدي بخط جديد معاصر، مستوحى من المنطقة العربية، ويدمج التقاليد مع الحداثة.