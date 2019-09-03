بث تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عبر الإنترنت

ستسنح الفرصة للمنتخبات الأفريقية غير المعروفة لاكتساب شهرة عالمية بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، أن المباريات الافتتاحية لتصفيات كأس العالم سيتم بثها مباشرة عبر موقعه على الإنترنت وموقع يوتيوب.

وقال الفيفا إنه استثمر في بث المباريات وإن هذه المبادرة ستتيح للجماهير في أفريقيا وكافة أنحاء العالم مشاهدة لا سابق لها للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف الفيفا أنه سيعلن عن المباريات التي سيتم بثها عبر موقعه، وأوضح: ”مثل هذه الخطوة المثيرة تستهدف الجماهير في جميع أنحاء العالم لأول مرة وتؤكد حرص الفيفا على التحول إلى المحتوى الرقمي ويثبت الجهود المستمرة لمساندة تطور اللعبة في أفريقيا“.

وسيشارك 28 منتخبًا في الدور الأول من التصفيات عبر مواجهتي ذهاب وعودة يتأهل منهما 14 منتخبًا يشاركون في دور المجموعات إلى جوار 26 منتخبًا أصحاب التصنيف الأعلى في القارة.

وتضم مباريات الدور الأول منتخبات أنغولا وتوغو، التي بلغت نهائيات كأس العالم 2006 ومنذ ذلك الحين تراجع تصنيفها، وستلتقي أنغولا مع غامبيا وتوغو مع جزر القمر.

وفي مباريات أخرى، تلتقي الصومال مع زيمبابوي حيث تخوض الصومال مباراتها على أرض جارتها جيبوتي بينما ستلعب ساوتومي مع غينيا بيساو وتشاد ضد جارتها السودان.