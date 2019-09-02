رسميًا.. راداميل فالكاو إلى غالاتا سراي (صورة)

أعلن نادي غالاتا سراي التركي رسميًا تعاقده مع المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، بعقد مدته 3 مواسم.
وقال النادي التركي إنه تعاقد مع فالكاو بعدما نجح اللاعب الكولومبي المخضرم في الفحص الطبي.
ويملك فالكاو مسيرة حافلة، إذ لعب لأندية ريفر بليت الأرجنتيني، وبورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وموناكو الفرنسي، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.
وفالكاو البالغ من العمر 33 عامًا، سجل 65 هدفًا في الدوري الفرنسي، و52 في الدوري الإسباني، و5 أهداف في الدوري الإنجليزي.
✅ Yeni transferimiz Radamel Falcao, sponsorumuz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. ???? pic.twitter.com/ePxDtCAywi
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019
Galatasaray Sportif AŞ, Radamel Falcao’nun kulübümüze transferi hakkında kulübü AC Monaco ile anlaşmaya vardı. #MissionFalcaoComplete
Detaylar ???? https://t.co/krF1m1VTz8 pic.twitter.com/NqclH6IREJ
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019
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