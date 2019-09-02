رسميًا.. راداميل فالكاو إلى غالاتا سراي (صورة)

رسميًا.. راداميل فالكاو إلى غالاتا سراي (صورة)

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي غالاتا سراي التركي رسميًا تعاقده مع المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، بعقد مدته 3 مواسم.

وقال النادي التركي إنه تعاقد مع فالكاو بعدما نجح اللاعب الكولومبي المخضرم في الفحص الطبي.

ويملك فالكاو مسيرة حافلة، إذ لعب لأندية ريفر بليت الأرجنتيني، وبورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وموناكو الفرنسي، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.

وفالكاو البالغ من العمر 33 عامًا، سجل 65 هدفًا في الدوري الفرنسي، و52 في الدوري الإسباني، و5 أهداف في الدوري الإنجليزي.

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