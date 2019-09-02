رسميًا.. راداميل فالكاو إلى غالاتا سراي (صورة)

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فالكاو يملك مسيرة حافلة، إذ لعب لأندية ريفر بليت الأرجنتيني، وبورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وموناكو الفرنسي، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.