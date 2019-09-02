زلاتكو داليتش يكشف سر عدم استدعاء راكيتيتش لقائمة منتخب كرواتيا

كشف زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، سر غياب إيفان راكيتيتش عن التواجد مع الفريق، خلال مباراتي سلوفاكيا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال داليتش خلال المؤتمر الصحفي، الذي نقلته صحيفة ”سبورت“، يوم الإثنين: ”لقد تحدثت مع راكيتيتش، الذي لم يحسم مستقبله مع ناديه، وهو غير مستعد حاليًا للّعب مع المنتخب“.

ويعيش راكيتيتش، فترة صعبة قبل غلق سوق الانتقالات في أوروبا، حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف البارسا.

وكان راكيتيتش ضمن اللاعبين المفترض انتقالهم لباريس سان جيرمان ضمن صفقة استعادة البرازيلي نيمار، لكن فشلت الأمور تمامًا.

وأفادت تقارير مؤخرًا، أن يوفنتوس بطل إيطاليا مهتم بضمه، وفي نفس الوقت اللاعب يريد الرحيل بعدما تقلص دوره مع البلوغرانا، وأصبح حبيس مقاعد البدلاء منذ انطلاق الموسم.