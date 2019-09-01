التعادل يحسم مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الدوري الأرجنتيني

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ريفر بليت وضيفه بوكا جونيورز، على ملعب المونيمونتال في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأرجنتيني الممتاز، الأحد.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة سلبية، وحصل لاعبو بوكا جونيورز على 7 بطاقات صفراء، مقابل 3 بطاقات للاعبي ريفر بليت.

ورفع التعادل رصيد بوكا جونيورز إلى 11 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن سان لورينزو الذي يملك 13 نقطة من 5 مباريات.

في حين يملك ريفر بليت 8 نقاط من 5 مباريات في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا مرتين يومي 2 أكتوبر و23 أكتوبر في نصف نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس، علمًا أن لقب الموسم الماضي كان من نصيب ريفر بليت بتفوقه على بوكا جونيورز.