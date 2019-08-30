مواجهتان جديدتان بين بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس ليبيرتادوريس

يتوجه مجددًا فريقا بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيان في سوبر كلاسيكو جديد في كأس ليبيرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية) وهذه المرة في نصف النهائي.

وبلغ الفريقان نصف النهائي بعد تجاوز بوكا جونيورز فريق ليغا دي كويتو الإكوادوري، وتجاوز ريفر بليت فريق سيرو بورتينو الباراغواياني.

ويستقبل ريفر بليت منافسه في لقاء الذهاب يوم 1 أو 2 أكتوبر في ملعبه المونمونتال، فيما يحتضن ملعب لابوموبونيرا معقل بوكا جونيورز لقاء الإياب في 22 أو 30 أكتوبر.

ويبقى لقاء الإياب حسب تقارير إعلامية مرشحًا للتأجيل لنهاية شهر أكتوبر بسبب الانتخابات الأرجنتينية التي تجرى يوم 27 من نفس الشهر.

وكان الفريقان قد تواجها في نهائي النسخة الماضية وعرف لقاء الإياب في المونمونتال تعرض لاعبي بوكا جونيورز لهجوم جماهيري أدى لعدم إجراء اللقاء ونقل النهائي لملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد حيث توج ريفر بليت باللقب.

وفي نصف النهائي الثاني يلتقي فريقا غريميو وفلامينغو البرازيليان.