الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريفربليت وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني

يستضيف نادي ريفر بليت منافسه بوكا جونيورز اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأرجنتيني الممتاز، على ملعب المونيمونتال

وتقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

ولم تعلن أي قناة عربية بث مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز، علمًا أن مباراة القمة تنقل على قنوات آرينا سبورت الكرواتية على قمر يوتلسات، وآريانا سبور الصربية على قمر أسترا A3. وفوكس سبورتس الأرجنتينية على قمر يوتلسات، وTNT التلفزيون الأرجنتيني.

وسيلتقي الفريقان مجددًا، لكن في نصف نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

يملك بوكا جونيورز 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني، مقابل 7 نقاط لريفر بليت من 4 مباريات في المركز الثامن.