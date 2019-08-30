أوليفر كان يخلف أولي هونيس بمنصب الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ

سيعود القائد السابق أوليفر كان إلى بايرن ميونخ مجددًا، بعد أن أعلن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيصبح عضوًا بمجلس إدارة النادي في العام المقبل، ثم سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في 2022.

ووقع كان، الفائز بثمانية ألقاب للدوري بين 1994 و2008 مع بايرن ميونخ، على عقد لمدة 5 سنوات بعد تصويت المجلس بالإجماع على هذه الخطوة في اجتماع أمس الخميس.

وبعد انتهاء عقد كارل هاينز-رومنيغه في 31 ديسمبر كانون الأول 2021، سيصبح كان الرئيس والرئيس التنفيذي.

وقال أوليفر كان: ”إنه شرف كبير لي أن أكون عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ثم أكون الرئيس التنفيذي للنادي. أودّ أن أشكر الإدارة وأولي هونيس على هذه الثقة الكبيرة“.

من جهته، قال أولي هونيس: ”بالنظر إلى المستقبل، فنحن نرى أن أوليفر كان هو الحل المناسب لمنصب الرئيس التنفيذي للبايرن. فهو كان لاعبًا مهمًا في تاريخ النادي“.