رسميًا.. بايرن ميونخ يجدد عقد روبرت ليفاندوفسكي (صور)

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا، تجديد عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى العام 2023.

وأوضح ماحل لقب الدوري الألماني في بيان عبر ”تويتر“:“تطور روبرت ليصبح شخصية بارزة في النادي وهو في طريقه إلى أن يصبح لاعبًا مهمًا لنادي بايرن ميونخ ومشجعيه مثل فرانك ريبيري وآرين روبن. آمل أن يتمكن من الحفاظ على معدل الإضراب البارز في السنوات المقبلة“.

وقال ليفاندوفسكي: ”بايرن ميونخ أصبح بيتي الرياضي، كما أنني أشعر بالسعادة في ميونخ، وكذلك عائلتي، وأنا متأكد من قدرتنا على تحقيق العديد من النجاحات في السنوات القليلة المقبلة“.

وأضاف: ”بايرن ميونخ أحد أكبر 3 أندية في العالم، ونحن فريق مميز، لهذا أشعر بالفخر لكوني جزء من هذا النادي“.

من جانبه، قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: ”روبرت تطور على مستوى الشخصية القيادية داخل النادي، إلى جانب أهميته كلاعب في الفريق، وآمل أن يحافظ على معدله التهديفي خلال السنوات المقبلة“.

وانضم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى بايرن ميونخ صيف العام 2014، قادمًا من بروسيا دورتموند، وسجل 195 هدفًا في 245 مباراة مع النادي البافاري، وقاده للتتويج بلقب الدوري الألماني 5 مرات.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، لكن، يبدو أن اللاعب سيمضي ما تبقى من مسيرته في بايرن ميونخ.

