ليفاندوفسكي: كوتينيو سيكون مفتاح نجاح بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بأن زميله الجديد فيليب كوتينيو قد يكون ”المفتاح“ وراء تحسين نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، عما حققه الفريق في المواسم الأخيرة.

وانتقل كوتينيو مؤخرًا إلى صفوف بايرن على سبيل الإعارة من برشلونة، بعدما فشل في الظهور مع برشلونة في الموسم الماضي بنفس المستوى الذي كان عليه في ليفربول الإنجليزي.

كما أشار ليفاندوفسكي إلى أن بايرن يضم في صفوفه حاليًا عددًا من اللاعبين المتميزين الذين يتفوقون على لاعبي منافسه التقليدي العنيد بروسيا دورتموند.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات إلى صحيفة ”شبورت بيلد“ الألمانية الرياضية: كوتينيو قد يصبح العنصر الحاسم في المباريات المهمة خاصة في دوري الأبطال. أشعر بسعادة بالغة وأعتقد أن اللاعبين الثلاثة (كوتينيو وإيفان بيرسيتش وميكايل كويسانسي) يمثلون إضافة جيدة ومفيدة للفريق“.

وأشاد ليفاندوفسكي، 31 عامًا، أيضًا بنشاط بايرن ودورتموند في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف. وقال: ”الأمر لا يتعلق بالعدد وإنما بالجودة. من وجهة نظري، الشيء الواضح أن لدينا لاعبين أكفاء“.

من جهة أخرى، أعرب نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن اعتقاده بأن فريقه من بين دائرة المرشحين الكبار للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها المقبل.

وفي مقابلة مع محطة بايرن ميونخ التلفزيونية على الإنترنت (بايرن.تي في)، قال كوفاتش اليوم الأربعاء: ”مثل كل عام، في النهاية يكون دائمًا هناك عشرة فرق، كل فريق من هذه الفرق العشرة له اسم كبير وسمعة كبيرة أيضًا ويحظى بفرصة للفوز“.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ مصنف ضمن الفئة الأولى في قرعة دوري أبطال أوروبا التي ستجرى في موناكو غدًا الخميس، وتضم هذه الفئة أفضل ثمانية فرق.

ولم يذكر كوفاتش فريقًا بعينه، وقال إن كل الفرق العشرة التي أشار إليها مرشحة للفوز. وأضاف: “ ونحن نرغب في تحسين وضعنا على أية حال“.

ووصف كوفاتش خروج فريقه من ثمن النهائي في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي الذي فاز بالبطولة، بأنه كان من قبيل ”عدم التوفيق“.