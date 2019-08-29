إيمريك لابورت وجوناتان إيكوني مرشحان للعب لأول مرة مع منتخب فرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2020

استدعى ديدييه ديشان مدرب فرنسا إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، وجوناتان إيكوني مهاجم ليل؛ ليحصل اللاعبان على فرصة اللعب الدولي لأول مرة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، أمام ألبانيا وأندورا، الشهر المقبل.

وجلس لابورت (25 عامًا) على مقاعد البدلاء مع فرنسا قبل ذلك، لكنه لم يشترك في أي مباراة دولية مع أبطال العالم، بينما هذه أول مرة ينضم فيها إيكوني (21 عامًا) لتشكيلة بلاده، بعد إصابة كيليان مبابي.

ولم ينضم في المقابل ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال وأنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد وتانغاي ندومبلي لاعب وسط توتنهام؛ بسبب الإصابات وعدم الجاهزية.

كما لم يظهر صامويل أومتيتي مدافع برشلونة في التشكيلة؛ لأنه لم يلعب بعد خلال الموسم الجاري مع بطل إسبانيا.

وستلعب فرنسا، التي تتصدر مجموعتها الأوروبية بعد 4 مباريات، على أرضها مع ألبانيا، في السابع من سبتمبر أيلول، ثم تواجه أندورا بعدها بـ3 أيام.