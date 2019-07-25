تصنيف الفيفا.. منتخب البرازيل ينتزع الوصافة من فرنسا وقفزة نوعية للجزائر وتقدم مصر 9 مراكز

انتزع منتخب البرازيل وصافة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، في حين حافظ منتخب بلجيكا على الصدارة.

وضرب منتخب الجزائر عصفورين بحجر واحد عندما كان المنتخب الأكثر تحقيقًا للنقاط وتقدمًا من جهة المراكز في أحدث نسخة من تصنيف الفيفا.

ونجح منتخب الجزائر الذي أجرز لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، في تحقيق قفزة هائلة من بين كل المنتخبات العالمية، حيث تقدم 28 مرتبة ليصبح في المركز 40 عالميًا والرابع أفريقيًا، بفضل حصوله على 117 نقطة كاملة.

وتميزت هذه النسخة من التصنيف العالمي باحتساب نقاط المنتخبات التي شاركت في بطولة كوبا أميركا، والكأس الذهبية وبطولة كأس الأمم الأفريقية. ولذلك فقد تمكن منتخب البرازيل المتوج بلقب كوبا أميركا، من التقدم خطوة مؤثرة نحو مركز الوصافة بدلًا من فرنسا رافًعا رصيده إلى (1726 نقطة) ضاغطًا على منتخب بلجيكا المتصدر التي يتقدم الآن بفارق 20 نقطة فقط (1746 نقطة).

وشهد ترتيب العشرة الأوائل تقدم منتخب أوروغواي 3 مراكز ليصبح خامسا بـ(1637 نقطة) ومنتخب كولومبيا 5 مراكز ليصبح ثامنًا بـ(1622 نقطة)، ومنتخب الأرجنتين ثالث كوبا أميركا مرتبة واحدة ليصبح عاشرًا بـ(1610 نقطة)، بينما تراجعت منتخبات كلًا من فرنسا، البرتغال، كرواتيا وإسبانيا دون أن يؤثر ذلك على تواجدها في مراكز النخبة.

وعلى صعيد قارة أفريقيا حافظ منتخب السنغال على الصدارة وتقدم مرتبتين ليصبح في المركز الـ 20 عالميًّا بـ(1550 نقطة) بالتساوي مع بولندا، أما منتخب تونس فقد ظل في المركز الثاني أفريقيًا لكنه تراجع 4 مراتب ليصبح في المركز 29 بـ(1496)، وظل منتخب المغرب رابعًا متقدمًا 6 مراتب ويصبح بالمركز 41، وتقدم منتخب مصر 9 مراتب ليصبح 49 عالميًا.

أم في آسيا، فقد حافظ منتخب إيران على الصدارة ولكنه تراجع 3 مراتب للمركز 23 بـ(1518 نقطة)، ثم منتخب اليابان متراجعًا 5 مراتب ويحل في المركز 33 بـ(1481 نقطة)، ثم منتخب أستراليا الذي تراجع 3 مراتب للمركز 46 بـ(1436 نقطة) ومنتخب قطر خامسًا حيث تراجع 7 مراتب ليصبح بالمركز 62 بـ(1375 نقطة).

ويملك المنتخب الإماراتي 1360 نقطة في المركز السادس آسيويًا والـ67 عالميًا، والمنتخب السعودي السابع آسيويًا، 1342 نقطة في المركز الـ69 عالميًا.