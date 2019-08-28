عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”عملية نيمار ساخنة“.. وإيكاردي ”ضائع“ (صور)

شكلت المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن صفقة النجم البرازيلي نيمار وقرب عودته لفريقه السابق، الحدث الأبرز في عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ومشاكل ريال مدريد، وافتتاح ملعب يوهان كرويف في برشلونة، وقضية الأندية في إنجلترا بعد قرار إغلاق نادي بيري.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار، وكتبت: ”حلقة جديدة من مسلسل نيمار: حاليًا برشلونة أقرب“.

كما تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت: ”305 ملايين يورو تعاقدات: هذا لم يزل الشكوك“.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة نيمار، وأكدت أن اللاعب قريب من حمل قميص برشلونة وكتبت: ”على بعد خطوة“، كما تحدثت عن إمكانية انتقال ديمبلي لباريس سان جيرمان ضمن الصفقة.

الصحيفة تحدثت عن افتتاح ملعب يوهان كرويف، الذي سيلعب فيه الفريق الثاني لبرشلونة لقاءاته هذا الموسم.

الصحيفة أكدت أيضًا أن برشلونة سيسمح للاعبه الشاب أوريول بوسكيتش بالانتقال لتوينتي الهولندي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة، وكتبت: ”نيمار يقترب أكثر“.

كما تحدثت عن ”ملعب يوهان كرويف الذي أصبح حقيقة“.

وأجرت الصحيفة حديثًا مع مدرب المنتخب الإسباني روبيرت مورينيو، الذي قال: ”ميسي هو كرة القدم“.

آس

ركزت الصحيفة على عملية نيمار بعد مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”عملية نيمار ساخنة“، ومسؤولو برشلونة: ”لا وجود لاتفاق لكن نأمل أنه أقرب“.

كما تحدثت عن عودة لعب المنتخب الإسباني في أتلتيك بلباو بعد 52 عامًا، واهتمت بريال مدريد، معنونة: ”سجل كريم بنزيما 59% من الأهداف منذ عودة زيدان“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قضية إغلاق فريقين في إنجلترا بعد انتهاء المدة القانونية المتاحة أمامهما لإيجاد ملاك جدد، وخصوصًا فريقي بيري وبولتون.

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة بدورها بقتال الأندية من أجل البقاء، بيري وبولتون أمام حسرة أنصارهما في لحظات حزينة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بمفاوضات برشلونة للتعاقد مع نيمار، وكتبت: ”نيمار: مطالب باريس سان جيرمان“، في إشارة لإشراك ديمبلي في الصفقة والمبلغ المالي المطلوب.

كما اهتمت بخسارة أولمبيك ليون أمام مونبيليه، الذي أوقف منافسه الساعي للصدارة، ولقاء نيس وأولمبيك مارسيليا المقرر يوم الأربعاء.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وكتبت: ”ضائع“، بعدما اقترب نابولي من التعاقد مع المهاجم الإسباني يورينتي وعدم تحرك يوفنتوس لضمه.

كما اهتمت بقرب برشلونة من استعادة البرازيلي نيمار.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمصير المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي ما زال لم يحسم بين البقاء في إنتر ميلان أو الرحيل نحو يوفنتوس أو نابولي.

كما تحدثت عن الصفقات الأخيرة التي يسعى إنتر ميلان لحسمهما وهي التشيلي ألكسيس سانشيز والإيطالي كريستيانو بيراغي.