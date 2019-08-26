رسميًا.. تحديد مدة غياب مبابي وكافاني عن باريس سان جيرمان

قال باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الإثنين إن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب 4 أسابيع على الأقل، بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني 3 أسابيع عقب إصابتهما في الفوز 4/0 على تولوز أمس الأحد.

وقال النادي الفرنسي في بيان اليوم إن كافاني المهاجم القادم من أوروغواي الذي غادر الملعب بعد 13 دقيقة من البداية أكدت الأشعة إصابته في الفخذ بينما مبابي، الذي اُستبدل منتصف الشوط الثاني، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ولم يشارك المهاجم البرازيلي نيمار في أي مباراة هذا الموسم نظرًا لغموض مستقبله مع النادي.

وسيغيب الثنائي مبابي وكافاني عن مواجهات ميتز وستراسبورغ وأولمبيك ليون لكن ربما يعودا قبل مواجهة ستاد رانس في 25 سبتمبر أيلول المقبل.