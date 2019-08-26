تقارير تكشف مدة غياب كيليان مبابي إثر إصابته في مباراة باريس سان جيرمان وتولوز

كشفت تقارير صحفية عن مدى قوة الإصابة التي تعرض لها الفرنسي كيليان مبابي، خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد تولوز، مساء الأحد، في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة ”لو باريزيان“، فإن ”مبابي يعاني تمزقًا في الفخذ الأيسر، ويجب أن يبتعد عن الملاعب لثلاثة أو أربعة أسابيع“.

ففي الدقيقة الـ 63، انطلق مبابي بالكرة من الجهة اليسرى، وحاول تجاوز مدافع تولوز، إلا أنه سقط خارج الملعب متأثرًا بآلام شديدة في العضلة الخلفية اليسرى.

Not what PSG fans want to see. Mbappe grimacing as he clutches his left hamstring. pic.twitter.com/ZSNUuySqXt — ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2019

ولم يمر أكثر من 4 دقائق حتى غادر الدولي الفرنسي أرض الملعب، متوجهًا إلى غرفة الملابس برفقة طبيب الفريق الباريسي، لإجراء فحوصات.

وكان إدينسون كافاني، مهاجم سان جيرمان، خرج أيضا بعد مرور 15 دقيقة فقط من المباراة، إضافة إلى استبدال المدافع عبدو ديالو، عقب شكوى الثنائي من إصابات عضلية.

ونجح فريق باريس سان جرمان في استعادة نغمة الانتصارات بإسقاط تولوز برباعية نظيفة، بعد خسارته في المرحلة الثانية أمام رين 1-2.