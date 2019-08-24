يوفنتوس يستهل صراع الحفاظ على لقبه بإسقاط بارما في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس فوزه الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم، على حساب بارما، بهدف نظيف سجله جورجيو كيلليني.

وحلَّ البيانكونيري ضيفًا على بارما بملعب“إتارديني“، في إطار مباريات الجولة الأولى للكالتشيو.

وسجل كيلليني هدف الفوز للسيدة العجوز في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا أيضًا في الدقيقة 33، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو ”VAR“ لوجود تسلل.