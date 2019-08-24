يوفنتوس يستهل صراع الحفاظ على لقبه بإسقاط بارما في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس فوزه الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم، على حساب بارما، بهدف نظيف سجله جورجيو كيلليني.
وحلَّ البيانكونيري ضيفًا على بارما بملعب“إتارديني“، في إطار مباريات الجولة الأولى للكالتشيو.
#parjuv
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يوفنتوس الأول " كيليني " @i7S8R
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— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2020) August 24, 2019
وسجل كيلليني هدف الفوز للسيدة العجوز في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا أيضًا في الدقيقة 33، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو ”VAR“ لوجود تسلل.