هدف مباراة يوفنتوس وبارما.. 1-0 لـ“اليوفي“ (فيديو)

سجل جورجيو كيلليني الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره بارما، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب إينيو تارديني، في إطار الجولة الأولى من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

الدوري الايطالي : بارما 0 × 1 يوفنتوس | هدف كيليني 20 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/rFOYuyAc2b — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 24, 2019

وتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وغونزالو هيغواين أساسيًا في تشكيلة السيدة العجوز، أما ماتياس دي ليخت فظل على مقاعد البدلاء.

وكان يوفنتوس حقق اللقب الثامن على التوالي تحت قيادة مدربه السابق ماسيليانو أليغري.

ويبدأ اليوفي موسمه الجديد تحت قيادة ماوريسيو ساري، والذي لن يتواجد في الملعب لمعاناته من التهاب رئوي وخضوعه للعلاج، وسيقود يوفنتوس جيوفاني مارتيوتشيلو.