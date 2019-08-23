تقرير: ليفاندوفسكي سيجدد عقده مع بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، الجمعة، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، يقترب من تجديد عقده مع النادي البافاري.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ليفاندوفسكي على تمديد عقد اللاعب حتى صيف العام 2023.

وأضافت الصحيفة الألماني أن تعاقد بايرن ميونخ مع البرازيلي فيليب كوتينيو، من برشلونة، أسهم في إقناع ليفاندوفسكي بالموافقة على تمديد عقده مع النادي البافاري قبل نهايته بعامين.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن المفاوضات بين بايرن ميونخ وليفاندوفسكي بدأت عقب خسارة النادي البافاري 0/2 أمام بروسيا دورتموند، في كأس السوبر الألماني، وقد يكون التوقيع على العقد الجديد الأسبوع المقبل.

وانضم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى بايرن ميونخ صيف العام 2014، قادمًا من بروسيا دورتموند، وسجل 195 هدفًا في 245 مباراة مع النادي البافاري، وقاده للتتويج بلقب الدوري الألماني 5 مرات.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، لكن يبدو أن اللاعب سيمضي ما تبقى من مسيرته في بايرن ميونخ.