رسميًا.. موناكو الفرنسي يضم الجزائري إسلام سليماني معارًا من ليستر سيتي

انضم المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني إلى موناكو الفرنسي رسميًا على سبيل الإعارة، يوم الثلاثاء، حتى نهاية الموسم قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وستكون إعارة سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

وأنهى سليماني إجراءات الكشف الطبي في موناكو، والذي سينتقل إلى صفوفه حتى نهاية الموسم، بعد أن كان الدولي الجزائري قد لعب الموسم الماضى أيضًا معارًا إلى فناربخشة التركي.

وكان موناكو قد تعاقد أيضًا خلال الصيف الحالي مع المهاجم الفرنسي، وسام بن يدر قادمًا من إشبيلية، وذلك لتعويض رحيل الكولومبي راداميل فالكاو الذي سينتقل للعب في الدوري التركي.

وكان سليماني اكتشاف موسم 2013-2014 مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي تحت إشراف ليوناردو غارديم، مدرب موناكو الحالي.

وبانضمام إسلام سليماني للفريق، يصل موناكو للصفقة رقم 6 بعدما ضم من قبل اللاعب روبين أغويلار وبينيامين ليكومتي من نادي مونبيلييه، وهينري أونيكورو لاعب نادي إيفرتون، وجيلسون مارتينز لاعب أتلتيكو مدريد، وأخيرًا وسام بن يدر لاعب إشبيلية.

فيما عاد اللاعب جورجي من نادي سانتوس البرازيلي بعد انقضاء فترة إعارته، وتصعيد اللاعب إنزو ميلوت لاعب فريق موناكو تحت 19 عامًا.