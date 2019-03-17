جمال بلماضي يبرر استبعاد ياسين براهيمي وإسلام سليماني عن تشكيلة منتخب الجزائر

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر اليوم الأحد أن استبعاد بعض العناصر الأساسية مثل ياسين براهيمي، يأتي لرغبته في ضم وجوه جديدة قبل خوض كأس الأمم الأفريقية منتصف العام الحالي في مصر.

وتستعد الجزائر، التي تأهلت إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالفعل، لاستضافة غامبيا في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ومواجهة تونس وديًا الشهر الحالي.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي اليوم: ”براهيمي خاض العديد من المباريات مؤخرًا وكان غيابه مخططًا من قبل إلى جوار الحارس رايس مبولحي حتى قبل إصابته، سأمنح الفرصة لكافة اللاعبين في مباراتي جامبيا وتونس.

”استبعدت إسلام سليماني لأنه لا يلعب حاليًا وبعيد عن المنافسة، لكني أعرف أهميته لكن نبحث عن بديل له.

”ياسين بن زية نصحته بالانتقال إلى أحد الأندية الأخرى في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة حتى يضمن المشاركة بشكل ثابت، أما فوزي غلام فغير جاهز لغيابه عن مباريات ناديه نابولي منذ فترة طويلة للإصابة“.

وعن استدعاء ثنائي نادي بارادو هشام بوضاوي وهيثم لوصيف قال مدرب الدحيل القطري السابق: ”هذا الثنائي أقنعني في مباراة منتخب المحليين أمام قطر“.

ويعتبر بلماضي عدم ترشيح منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية في مصر أمرًا طبيعيًا. موضحًا ”عدم وضع الجزائر ضمن المرشحين للفوز باللقب القاري أمر طبيعي لأننا خرجنا من الدور الأول في النسخة الأخيرة في الغابون ولقبنا الوحيد كان على أرضنا العام 1990“.

ويبدأ الفريق غدًا الإثنين معسكرًا داخليًا في المركز الفني في سيدي موسى بالعاصمة الجزائر حتى 27 من الشهر الحالي استعدادًا لاستضافة جامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وضمنت الجزائر التأهل للبطولة بعد احتلال المركز الأول بـ 10 نقاط بينما يتصارع على البطاقة الثانية منتخبات بنين وغامبيا وتوغو.