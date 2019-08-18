باريس سان جيرمان يخسر أمام رين في الدوري الفرنسي (فيديو)

خسر باريس سان جيرمان 1/2 أمام مضيفه رين اليوم الأحد، في ختام الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

وتقدم باريس سان جيرمان عبر مهاجمه إدينسون كافاني في الدقيقة 36، وقبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 44 عبر مباي نيانغ، في حين سجل دي كاستييو الهدف الثاني في الدقيقة 48.

ورفع رين رصيده إلى 6 نقاط، بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي، متساويًا في الصدارة مع أولمبيك ليون ونيس، كما ثأر لخسارته أمام العملاق الباريسي في كأس السوبر المحلي مطلع الشهر الجاري.

في حين تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الثامن.

واستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بالفوز 3/0 على نيم في الجولة الأولى.

يشار إلى أن النجم البرازيلي نيمار غاب عن مباراتي باريس سان جيرمان أمام نيم ورين في ظل التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد.