إلكيسون المولود في البرازيل ينضم لتشكيلة منتخب الصين في خطوة تاريخية

بات المهاجم إلكيسون المولود في البرازيل قريبًا من أن يصبح أول لاعب لا تنحدر أصوله من الصين ويمثل منتخبها لكرة القدم بعد أن سجله الاتحاد الوطني من أجل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الأحد، عن انضمام إلكيسون إلى تشكيلة الصين لتنتهي أسابيع من التكهنات بشأن دخول اللاعب البالغ عمره 30 عامًا قائمة المدرب مارتشيلو ليبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 عقب حصوله على الجنسية الصينية.

وانضم إلكيسون إلى فريق قوانغتشو إيفرغراند في 2013 وساهمت أهدافه في التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا في 2013 و2015 بجانب ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الصيني الممتاز ونال جائزة هداف المسابقة في 2013 و2014.

وانتقل إلى شنغهاي سيبغ في 2016 وقاد الفريق لنيل لقب الدوري للمرة الأولى العام الماضي ثم عاد إلى قوانغتشو الشهر الماضي.

وتستعد الصين، التي تأهلت لكأس العالم مرة واحدة في 2002، لمواجهة سوريا والفلبين والمالديف وغوام ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.