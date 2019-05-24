الإيطالي مارتشيلو ليبي يعود لتدريب المنتخب الصيني

قال الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الجمعة إن مارتشيلوليبي الفائز بكأس العالم عاد لتدريب المنتخب.

ورحل المدرب الإيطالي البالغ عمره 71 عامًا عن المنتخب بعد الخروج من دور الـ8 بكأس آسيا في يناير لكنه عاد الآن لقيادته في تصفيات كأس العالم 2022.

وتسعى الصين للعودة لكأس العالم منذ مشاركتها الأولى والوحيدة في 2002.

وتولى ليبي، الذي قاد بلاده إيطاليا للقب كأس العالم 2006، المسؤولية لأول مرة في 2016 وبعد نتائج متذبذبة فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

واستقال بعد الخسارة 3/0 أمام إيران في كأس آسيا وتولى مواطنه فابيو كانافارو المسؤولية بشكل مؤقت في مارس في مواجهتي تايلاند وأوزبكستان.

لكن بعد الهزيمة في المباراتين قرر كانافارو عدم توليه المسؤولية بشكل دائم والبقاء كمدرب لقوانغتشو إيفرغراند.

وستكون مباراة ليبي الأولى في الفترة الثانية ضد الفلبين في السابع من يونيو إذ تستعد الصين للدور الثاني من التصفيات المؤهلة للنهائيات في قطر والذي ينطلق في سبتمبر.