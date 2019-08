WWE: نتائج عرض سمرسلام 2019 (فيديو)

شهد عرض سمرسلام 2019 أحداثًا مثيرة في مدينة تورنتو الكندية.

وقال كيفن أوينز، إنه يعلم أن المواجهة أمام شين مكمان مصيرية بالنسبة له، وإنه سيحارب من أجل مسيرته.

وجاءت نتائج سمر سلام 2019، كالتالي:

. لقب الكروزرويت: درو جولاك فاز على أوني لوركان.

. مواجهة بادي ميرفي وأبولو كروز.

تدخل إريك روان مما دفع الحكم لإنهاء المواجهة دون فائز.

هاجم روان، منافسه بادي ميرفي الذي اعترف أمام رومان رينز بأن روان ودانيال براين كانا وراء الهجوم الأخير على رومان رينز.

. ظهور الأسطورة إيدج

دخل ألايس الصالة بطريقته المعهودة ومعه جيتاره، ولكنه تعرض لهجوم مفاجئ من الأسطورة إيدج.

. لقب زوجي السيدات: فريق أليكسا بليس ونكي كروس يفوز على فريق بيلي كاي وبيتون رويس.

وبدأت أحداث العرض الرئيسي لمهرجان سمر سلام 2019 وكانت النتائج كالتالي:

. لقب سيدات الرو: بيكي لينش فازت على نتاليا وتحتفظ بلقبها في نزال الفائز فيه من يجبر الآخر على الاستسلام.

. غولدبيرغ فاز على دولف زيجل.

. أي جي ستايلز فاز على ريكوشيت.

. لقب سيدات سماك داون: بايلي فاز على إمبر موون.

. كيفن أوينز فاز على شين مكمان وينجو من فخ الاعتزال.

.تشارلوت فلير فاز على تريش ستراتوس.

. ظهور الأسطورة بريت هارت

ظهر بريت هارت في كواليس عرض سمرسلام 2019 لدعم سيث رولينز في مواجهته ضد القاطرة البشرية بروك ليسنر.

. بطولة الاتحاد: كوفي كينغستون في مواجهة راندي أورتن.

لم تكتمل المواجهة، بسبب قيام الحكم بالعد على كل من المصارعين خارج الحلبة.

. براي وايت فاز على فين بالور.

. لقب WWE العالمي:

سيث رولينز فاز على بروك ليسنر ويستعيد اللقب.