المملكة العربية السعودية تستضيف ”نزال الكثبان“ بين جوشوا ورويز في ”الدرعية“

المملكة العربية السعودية تستضيف ”نزال الكثبان“ بين جوشوا ورويز في ”الدرعية“

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

ستكون العاصمة السعودية الرياض على موعد مع استضافة مواجهة الثأر بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، في 7 ديسمبر المقبل.

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ“اشتباك الكثبان“، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وستقام المباراة الثأرية في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

وكانت صحيفة ذي تلغراف البريطانية كشفت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عن إقامة هذه المواجهة في السعودية التي أنفقت هيئاتها الرياضية قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستضافة النزال، وذلك بحسب الصحيفة.

وشكلت نتيجة يونيو إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عامًا) الذي يعد أفضل الملاكمين حاليًا، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

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