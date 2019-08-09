المملكة العربية السعودية تستضيف ”نزال الكثبان“ بين جوشوا ورويز في ”الدرعية“

ستكون العاصمة السعودية الرياض على موعد مع استضافة مواجهة الثأر بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، في 7 ديسمبر المقبل.

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ“اشتباك الكثبان“، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وستقام المباراة الثأرية في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

من الدرعية، النزال الكبير والذي يترقبه العالم بعنوان الثأر للبريطاني جاشوا أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز #نزال_الدرعية_التاريخي pic.twitter.com/L7Wxc3eZVb — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 9, 2019

في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل. ترقبوا إعلان التفاصيل الخاصة بتذاكر النزال ومفاجآت كبرى مصاحبة #نزال_الدرعية_التاريخي pic.twitter.com/Og0rljtEDB — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 9, 2019

وكانت صحيفة ذي تلغراف البريطانية كشفت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عن إقامة هذه المواجهة في السعودية التي أنفقت هيئاتها الرياضية قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستضافة النزال، وذلك بحسب الصحيفة.

وشكلت نتيجة يونيو إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عامًا) الذي يعد أفضل الملاكمين حاليًا، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.