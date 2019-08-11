شاهد.. مالكوم يضرب الحكم بالكرة وردة فعل غريبة من الأخير (فيديو)

شاهد.. مالكوم يضرب الحكم بالكرة وردة فعل غريبة من الأخير (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

شهدت مباراة زينيت سانت بطرسبرغ ودينامو موسكو، في الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز، لقطة طريفة، كان بطلها الجناح البرازيلي مالكوم والحكم كليمان توربين.

وشارك مالكوم في الشوط الثاني من المباراة، وقد سدد كرة عشوائية لكن الكرة ذهبت بدقة متناهية إلى حكم المباراة، الذي كان منشغلًا بتوثيق أحد حوادث المباراة.

والأكثر غرابة كان ردة فعل الحكم، عندما أشار بيده وكأنه معجب بتسديدة النجم البرازيلي القادم من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2019.

وانتقل مالكوم من برشلونة إلى زينيت مقابل 40 مليون يورو.

وانتهت المباراة بفوز زينيت 2/0، سجلهما أرتيم دزيوبا، وماغوميد أوزدوييف، في الدقيقتين 10 و88 على الترتيب، علمًا أن الحكم طرد أرتور يسيبوف من دينامو موسكو في الدقيقة 80.

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