زينيت يصدر بيانًا للرد على اتهام جماهيره بالعنصرية تجاه مالكوم (صورة)

أصدر نادي زينيت سانت بطرسبرغ بيانًا رسميًا؛ للرد على اتهام جماهيره بالعنصرية تجاه الجناح البرازيلي مالكوم، الذي انضم للفريق قادمًا من برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي

وظهر مالكوم، المنضم لزينيت، في أول مباراة مع النادي الروسي أمام كراسنودار، في الجولة الرابعة من الدوري الروسي، والتي انتهت بالتعادل 1/1.

ورفع عدد من جماهير زينيت لافتة كُتب عليها ”شكرًا للقادة على ولائهم للتقاليد“، في إشارة للتعاقد مع مالكوم صاحب البشرة السوداء.

لكن زينيت قال في بيان، اليوم الإثنين: ”نادي زينيت يُدرك وجود لافتة رفعها عدد قليل من الأفراد، ومعنى هذه اللافتة تم تشويهه في وسائل الإعلام، واستنادًا إلى هذه التحريفات تم التوصل إلى استنتاجات خاطئة لا أساس لها في الواقع“.

وأضاف: ”تقليد النادي القديم متمثل في ضم أفضل اللاعبين بغض النظر عن الخلفية أو العِرق أو الجنسية، وأننا ندعم باستمرار مبادرات المساواة ومناهضة العنصرية“.

وانتقل مالكوم، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى زينيت مقابل 40 مليون يورو، بعقد مدته 5 سنوات.

