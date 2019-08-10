تيفو ”الجزائر“ باللغة العربية يزين مدرجات ملعب مباراة مارسيليا وريمس في الدوري الفرنسي (صور وفيديو)

اكتست مدرجات استاد فيلودروم الخاص بفريق أولمبيك مارسيليا باللون الأخضر وكلمة الجزائر باللغة العربية قبل مواجهة ريمس في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الفرنسي يوم السبت.

واحتشدت جماهير أولمبيك مارسيليا في المدرجات وكتبوا في ”التيفو“ الخاص بهم كلمة الجزائر باللغة العربية واللون الأخضر، مع رسالة بالفرنسية ”Soyez des Z’hommes, faites comme eux“، والتي تعني “ كونوا رجالًا، مثلهم“.

وتوجت الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر للمرة الثانية في تاريخها لتنطلق احتفالات حاشدة في فرنسا خاصة مارسيليا بالفوز الغالي.

لكن رغم هذه الاحتفالية الجزائرية بالفريق الفرنسي إلا أن مارسيليا خسر على أرضه بهدفين نظيفين عبر بولاي ديا والكوري الجنوبي سوك هيون-جون في الشوط الثاني.

وكانت هذه أول مباراة رسمية للمدير الفني البرتغالي اندريه فيلاس-بواش الذي تعاقد معه مارسيليا ليعود إخفاق الفريق في عدم بلوغ إحدى بطولتي أوروبا الموسم الحالي.