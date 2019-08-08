بايرن ميونخ يهزم روتاش أغرن 23-0 استعدادًا للموسم الجديد‎ (فيديو)

بايرن ميونخ يهزم روتاش أغرن 23-0 استعدادًا للموسم الجديد‎ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سحق فريق بايرن ميونخ ، نظيره فريق روتاش أحد فرق الهواة في ألمانيا بنتيجة 23-0، في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، لخوض بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم ”البوندزليغا“.

أحرز الفرنسي كورينتين توليسو أربعة أهداف، وسجل ليفاندوسكي وتوماس مولر، وجوريتسكا ثلاثية، وتناوب لاعبون من الشباب على إحراز بقية الأهداف.

ويستهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا لكرة القدم يوم الإثنين المقبل بمواجهة مضيفه اينرجي كوتبوس المنافس بالدرجة الرابعة.

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