بورتو يضم كاسياس لتشكيلته للموسم الجديد

سجل بورتو البرتغالي حارسه الإسباني المخضرم إيكر كاسياس ضمن التشكيلة الرسمية للفريق للموسم المقبل 2019/2020؛ للمشاركة في الدوري المحلي.

وجاء اسم كاسياس البالغ عمره 38 عامًا ضمن التشكيلة التي أعلنها الموقع الرسمي للنادي البرتغالي، ما يعني أن المدير الفني سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق، يمكنه اختيار كاسياس للعب في حراسة مرمى الفريق.

وتعرض كاسياس، في الأول من مايو/أيار الماضي، لأزمة قلبية خلال أحد تدريبات الفريق، وتم نقله للمستشفى على الفور، حيث خضع لعملية قسطرة وتعافى منذ ذلك الحين، ونصحه الأطباء بالاعتزال.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن قائد المنتخب الإسباني السابق انضم إلى زملائه في بورتو استعدادًا للموسم الجديد، في الأول من يوليو/ تموز الماضي، وفي 15 يوليو أكد النادي أن حارس المرمى المخضرم سينضم إلى الجهاز التدريبي للفريق، بينما يواصل عملية التعافي.

وسيبدأ بورتو الموسم المحلي خارج أرضه أمام جيل فيسنتي، يوم السبت المقبل، بينما سيحرس المرمى الوافد الجديد أوجستين مارشيسن.