صحيفة: باريس سان جيرمان يسعى لإشراك نيمار في أول مباريات الموسم أمام نيم

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن فريق باريس سان جيرمان يسعى لإشراك نجمه البرازيلي نيمار في أول لقاءات الموسم الجديد في الدوري الفرنسي أمام نيم يوم الأحد القادم.

وحسب الصحيفة فإدارة الفريق تحاول حسم مصير النجم البرازيلي قبل بداية الدوري الفرنسي لكن الأمور معقدة وتحاول أن تصلح العلاقة معه.

ولا يرغب نيمار في المشاركة في اللقاء الأول بسبب إصراره على الرحيل نحو برشلونة لكن إدارة باريس سان جرمان تسعى لإقناعه بالمشاركة خصوصًا أن اللقاء سيكون أمام جماهيرهم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفريق الباريسي اقترح اللاعب على كبار أوروبا ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

واقترح باري سان جيرمان على ريال مدريد استعارة اللاعب مع بند يتيح شراء عقده بأقل من 200 مليون يورو.

وحسب تقارير إعلامية فالفريق الفرنسي اقترح على ريال مدريد تحمل راتب اللاعب ودفع مبلغ 20 مليون يورو مقابل الإعارة لموسم، لكن فلورنتينو بيريز ترك القرار للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.