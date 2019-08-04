نائب رئيس نادي برشلونة يوضح حقيقة المفاوضات مع نيمار

نفى جوردي كاردونير، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، تواصل النادي الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، اليوم الأحد عن كاردونير قوله: ”نيمار؟ الأمر مُعقد، نحن نعلم أنه غير مرتاح في باريس سان جيرمان، وهو موقف يجب حلّه في باريس.. نحن لدينا أسلحة كافية للقتال على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بفرص كبيرة“.

وبسؤاله عمّا إذا كانت إدارة برشلونة أجرت محادثات مع نيمار، أوضح كاردونير ”لم نتحدث معه، نحترم الأندية الأخرى والمنافسين كثيرًا، وإذا حدث ذلك يومًا ما سيخرج نيمار ويعلن“.

وتحدث كاردونير عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة وقال: ”في هذا الوقت، نستبعد عودته“.

واختتم نائب رئيس نادي برشلونة ”لقب دوري أبطال أوروبا مطلب الجميع، نحب هذا اللقب ولدينا الرغبة في تحقيقه، ونأمل أن نكون مستعدين كل عام لحصده“.

يشار إلى أن نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى برشلونة صيف العام 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي، لكنه غادر إلى باريس سان جيرمان بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، بعد أن شارك في 186 مباراة، سجل فيها 105 أهداف، وصنع 77.