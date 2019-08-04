أشاد به رونالدو.. القبض على لاعب برتغالي للاشتباه في تهريبه المخدرات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على اللاعب البرتغالي فابيو بايم، للاشتباه في تهريبه للمخدرات.

كان قد وصف نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعبَ فابيو بايم بأنه أفضل منه واعتبره من الشباب الواعد في البرتغال من جيله، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويُحتجز فابيو بايم، 31 سنة، حاليًا في السجن بالقرب من لشبونة بعد القبض عليه يوم الخميس.

وتم العثور على 12 جرامًا من الكوكايين أثناء تفتيش منزله عقب اعتقاله.

وقالت الشرطة في بيان أمس، إنها اعتقلت رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهما بين 31 و 43 عامًا بتهمة ”الاشتباه في تهريب المخدرات“ في بلدة ألكويتو قرب كاسكايس وصادرت كمية صغيرة من الكوكايين.

وكان قد فاز بايم بـ42 مباراة دولية مع البرتغال على مستوى الشباب، ولكن لم يتم استدعاؤه إلى الفريق الأول، وانتقل على سبيل الإعارة إلى تشيلسي في أغسطس 2008 عندما كان البرازيلي لويس فيليبي سكولاري هو المسؤول، في 11 ديسمبر ترك النادي وانتقل مرة أخرى على سبيل الإعارة إلى ريو أفي.

وقرر المدرب كارلوس بريتو عدم الاحتفاظ به بشكل أساسي؛ بسبب راتبه العالي ولم ينجح اللاعب في جذب أي اهتمام قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، حيث قضى بقية الموسم دون نادٍ.

وكان قد اتهم اللاعب أيضًا مرتين بالاغتصاب في عامي 2012 و2015، لكن تمت أرشفة القضيتين دون محاكمة.