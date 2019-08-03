أهداف مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.. 2-0 لـ“أسود الفيستيفال“ (فيديو)

سجل باكو ألكاسير الهدف الأول لفريق بروسيا دورتموند في شباك نظيره بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، في كأس السوبر الألماني.

وفي الدقيقة 69 يسجل غادون سانشو الثاني لبروسيا.

كاس السوبر الالماني | بروسيا دورتموند 2 × 0 بايرن ميونخ | الثاني بروسيا دورتموند سانشو ???????????????????????????????????????????????? مرتدة رااائعة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/fF2pkpPjJZ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 3, 2019

وجمع تاريخ طويل بين الفريقين في إطار بطولة كأس السوبر الألماني، حيث يعد البايرن هو أكثر الأندية الألمانية حصولًا على البطولة برصيد 7 بطولات، فيما يأتي بروسيا دورتموند ثانيًا برصيد 5 بطولات.

ويسعى فريق البافاري لتحقيق اللقب الثامن له وتوسيع الفارق بينه وبين بروسيا من بوابة مواجهة اليوم، فيما يسعى الفريق الأصفر من بوابة نفس المباراة، إلى تقليص الفارق والاقتراب من رقم البايرن القياسي، والحصول على لقب السوبر السادس في تاريخه.

وبعيدًا عن التقارب الكبير بين رصيد كل فريق بين الفريقين من السوبر الألماني، فإن هناك تقاربًا آخر يجمع بين الثنائي، ألا وهو ما يتعلق بالمواجهات المباشرة بين الفريقين خلال تلك البطولة.

والفريقان تواجها في كأس السوبر الألماني خلال 6 مناسبات، تفوق بروسيا دورتموند 3 مرات، فيما تفوق البافاري في 3 مرات أخرى.

فوز البايرن على نظيره بروسيا دورتموند في مواجهة اليوم، تعني انفراده بالتفوق في المواجهات المباشرة بين الفريقين في البطولة، وهو الأمر نفسه الذي يسعى إليه الفريق الأصفر من خلال تحقيق الفوز الـ4 على حساب البايرن في السوبر.

بروسيا دورتموند حصدت اللقب 5 مرات، جاء 3 منهم على حساب بايرن ميونخ في أعوام 1989، 2013، 2014.

وعلى الجانب الآخر، حصد بايرن ميونخ اللقب 7 مرات، منهم 3 على حساب بروسيا دورتموند وذلك في أعوام 2012، 2016، 2017.

وعلى مستوى الأهداف، نجح فريق بروسيا دورتموند في تسجيل 13 هدفًا بشباك بايرن ميونخ في مواجهات السوبر الألماني، فيما نجح البافاري في تسجيل 11 هدفًا في شباك الفريق الأصفر.