التشكيلة الرسمية لمباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني

كشف لوسيان فافر، مدرب بروسيا دورتموند، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة بايرن ميونخ اليوم السبت، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، في كأس السوبر الألماني.

ولم يتواجد أي من الوافدين الجدد لدورتموند في التشكيلة الأساسية سوى الظهير الألماني نيكو شولز، في ظل إصابات الثلاثي ماتس هوميلز، ثورجان هازارد، وجوليان براندت.

على الجانب الآخر، خلت تشكيلة البايرن، التي أعلنها المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، من أي مفاجآت، حيث يجلس الظهير الفرنسي بينيامين بافارد على مقاعد البدلاء منذ البداية.

كما يبدأ الجناح الفرنسي كينغسلي كومان من البداية في التشكيلة الأساسية، رغم الشكوك التي أحاطت به بعد إصابته قبل بضعة أيام في مباراة ودية ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وضمت تشكيلة دورتموند كلًا من:

حراسة المرمى: هيتز.

الدفاع: بيشتشيك، توبراك، أكانجي، شولز.

الوسط: جيريرو، فيتسل، فيجل.

الهجوم: سانشو، ألكاسير، رويس.

في المقابل جاءت تشكيلة البايرن على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: كيميتش، سولي، بواتينغ، ألابا.

الوسط: جوريتسكا، توليسو، ألكانتارا.

الهجوم: كومان، مولر، ليفاندوفسكي.