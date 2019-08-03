تشكيلة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على منافسه بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، اليوم السبت، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وتقام مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق حسن العيدورس.

ومن المتوقع أن يلعب بروسيا دورتموند بهذه التشكيلة

حراسة المرمى: ماروين هيتز.

الدفاع: ماتس هوميلز، ومانويل أكانغي، ولوكاش بيشتشيك، ونيكو شولز.

الوسط: أكسيل فيتسل، وتوماس ديلاني، وماركو رويس، ورافائيل غوريرو، وجادون سانشو.

الهجوم: ماريو غوتزه

في حين من المتوقع أن يشارك بايرن ميونخ بهذه التشكيلة

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جيروم بواتينغ، ونيكلاس زوله، ودافيد ألابا، وجوشوا كيميش.

الوسط: تياغو ألكانتارا، وليون غوريتسكا، وريناتو سانشيز.

الهجوم: كينغسلي كومان، وروبرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر.

وفي آخر 6 مواجهات بين الفريقين في كأس السوبر الألماني نال كل فريق اللقب 3 مرات.

يشار إلى أن بايرن ميونخ لم يغب عن مباراة كأس السوبر الألماني منذ العام 2012، وقد تُوِّج باللقب خلال هذه الفترة 4 مرات وخسر 3 مرات.

تشكيلة #بايرن المتوقعة لمباراة الليلة في كأس السوبر ضد دورتموند [SX] pic.twitter.com/jxYAJRN8PW — صحيفة بايرن ميونخ (@FCBayern_Arabic) August 3, 2019