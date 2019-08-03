هكذا ظهر نيمار خلال احتفال باريس سان جيرمان بالتتويج بالسوبر الفرنسي (فيديو)

يبدو أن الوحيد الذي لم يكن سعيدًا بتتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، اليوم السبت، هو البرازيلي نيمار داسيلفا.

فقد ظهر نيمار، خلال فيديوهات تداولها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبين وهم يحتفلون باللقب السابع على التوالي، بوجه عابس ويرفض الاحتفال بصخب مع زملائه.

وظهر في مشهد آخر الفرنسي كيليان مبابي وفيراتي وهما يجذبان اللاعب للمنصة لالتقاط الصورة الجماعية مع اللاعبين.

وفي فيديو آخر ظهر نيمار وكأنه ينهر أحد زملائه المتواجد على أرض الملعب، ليقوم مبابي بإبعاد نيمار سريعًا.

Merci kylian hahahahahahah j’avais pas vu pic.twitter.com/3wmoJXqjMP — Andreaa (@pastoristee) August 3, 2019

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا شاقًا على رين بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، ليتوج بكأس السوبر الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه، والسابعة على التوالي.

تقدم أدرين هونو لفريق رين بهدف مبكر في الدقيقة 13، ورد العملاق الباريسي بهدفين لكيليان مبابي وآنخيل دي ماريا بالدقيقتين 57 و73، ليرد اعتباره من الخسارة أمام منافسه في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.