باريس سان جيرمان يسقط رين ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسي (فيديو)

اقتنص باريس سان جيرمان، اليوم السبت، لقب كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على رين 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب ”شينزن“ بالصين.

تقدم أدرين هونو لرين في الدقيقة 13، قبل أن يعادل كيليان مبابي النتيجة بهدف في الدقيقة 57، وعاد البي أس جي للتسجيل مرة أخرى عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة 73.

كاس السوبر الفرنسي : باريس سان جيرمان 2 × 1 رين | اهداف المباراة HD#باريس_سان_جيرمان_رين ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/bbFL2HzwUf — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 3, 2019

وكان باريس سان جيرمان قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: ألفونس أريولا، توماس مونييه، عبدو ديالو، تيلو كيرير، خوان بيرنات، أندير هيريرا، ماركينيوس، ماركو فيراتي، بابلو سارابيا، كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

فيما بدأ رين اللقاء بتشكيل مكون من: توماس كوبيك، داميان دا سيلفا، موسى فيتوت، جيريمي مورييل، كليمنت غرينييه، لا سيليكي، بنجامين بوريغو، إدواردو كامافينغا، جيريمي جيلين، فلافين تايت وأدريان هانو.

ونجح باريس في الثأر من رين بعدما هزمه في كأس فرنسا الموسم الماضي، وحقق باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي للمرة السابعة على التوالي.