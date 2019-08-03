باريس سان جيرمان يسقط رين ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسي (فيديو)

باريس سان جيرمان يسقط رين ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اقتنص باريس سان جيرمان، اليوم السبت، لقب كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على رين 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب ”شينزن“ بالصين.

تقدم أدرين هونو لرين في الدقيقة 13، قبل أن يعادل كيليان مبابي النتيجة بهدف في الدقيقة 57، وعاد البي أس جي للتسجيل مرة أخرى عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة 73.

وكان باريس سان جيرمان قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: ألفونس أريولا، توماس مونييه، عبدو ديالو، تيلو كيرير، خوان بيرنات، أندير هيريرا، ماركينيوس، ماركو فيراتي، بابلو سارابيا، كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

فيما بدأ رين اللقاء بتشكيل مكون من: توماس كوبيك، داميان دا سيلفا، موسى فيتوت، جيريمي مورييل، كليمنت غرينييه، لا سيليكي، بنجامين بوريغو، إدواردو كامافينغا، جيريمي جيلين، فلافين تايت وأدريان هانو.

ونجح باريس في الثأر من رين بعدما هزمه في كأس فرنسا الموسم الماضي، وحقق باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي للمرة السابعة على التوالي.

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