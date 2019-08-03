منتخب كوريا الشمالية يطلب مواجهة كوريا الجنوبية في بيونغيانغ بتصفيات كأس العالم 2022

رشحت كوريا الشمالية عاصمتها بيونغيانغ لاستضافة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمام جارتها كوريا الجنوبية في أكتوبر المقبل ليتواجه المنتخبان على أرض كوريا الشمالية لأول مرة منذ نحو 30 عامًا.

وأكد الاتحاد الآسيوي للعبة اليوم السبت لرويترز أن كوريا الشمالية طلبت خوض المباراة المقررة يوم 15 أكتوبر تشرين الأول في استاد كيم إيل-سونغ الذي يسع 50 ألف مشجع في العاصمة. والكوريتان لا تزالان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد النزاع من عام 1950 إلى 1953 ولكن الرياضة خففت من التوتر بينهما في السنوات الأخيرة.

وشاركت الكوريتان بفريق نسائي مشترك في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغتشانغ وتحت علم موحد.

كما عبّرت الدولتان عن رغبة في استضافة مشتركة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات في 2023.

وكانت آخر مواجهة بينهما في بيونغيانغ في لقاء دولي لكرة القدم العام 1990.

ويتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الثامنة بالدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر بجانب لبنان وتركمانستان وسريلانكا.

والتقى الفريقان في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2010 وخاضت كوريا الشمالية مباراة في شنغهاي، بينما استضافت كوريا الجنوبية المباراة الأخرى في سول وتأهلت الكوريتان للنهائيات في جنوب أفريقيا.