جدول مباريات المنتخب السعودي في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 (صورة)

أوقعت القرعة منتخبات السعودية وفلسطين واليمن في مجموعة واحدة بالتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، اليوم الأربعاء.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على ”تويتر“ عن الجدول الخاص بمباريات ”الأخضر“.

وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره الرسمي يوم 10 سبتمبر المقبل، وستكون الجولة الثانية في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما الجولة الثالثة في 15 من الشهر ذاته، بينما ستلعب الجولة الرابعة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ثم تتوقف المنافسات مؤقتًا حتى استئنافها مجددًا في 26 مارس (آذار) و31 بجولتين خامسة وسادسة من عام 2020 المقبل، ثم جولتين سابعة وثامنة في 4 و9 يونيو من العام المقبل.

جدول مباريات منتخبنا الوطني في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/4LJjiiypTf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) July 17, 2019

وسحب تيم كاهيل قائد أستراليا السابق القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور بمشاركة 40 منتخبًا بحثًا عن خمس بطاقات للتأهل لكأس العالم إضافة إلى قطر المستضيفة.

وسيلعب منتخب السعودية، الذي كان ممثل عرب آسيا الوحيد في كأس العالم 2018، في المجموعة الرابعة إلى جانب فلسطين واليمن إضافة إلى أوزبكستان وسنغافورة.

وستلعب قطر، الفائزة بكأس آسيا مطلع العام الجاري، في مجموعة واحدة مع سلطنة عُمان والهند وأفغانستان وبنجلادش بحثًا عن التأهل للبطولة القارية للدفاع عن لقبها في ظل ضمان اللعب في كأس العالم.

وأوقعت القرعة الإمارات في المجموعة السابعة مع المنتخبات المتجاورة فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب في الفترة من الخامس من سبتمبر أيلول 2019 إلى التاسع من يونيو حزيران 2020.

وستتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة للمجموعات إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثاني إلى كأس آسيا مباشرة وكذلك إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

أما أحسن 24 منتخبًا تاليًا فستتنافس في تصفيات لاستكمال باقي مقاعد كأس آسيا التي ستقام للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبًا.