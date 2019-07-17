لحظة بلحظة.. قرعة تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

ينطلق بعد قليل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجرى تصنيف المنتخبات الأربعين المشاركة في القرعة بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 14 يونيو (حزيران) 2019، وذلك في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات بنغلاديش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبًا، سيتم توزيعها على ثماني مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل وحتى التاسع من يونيو 2020.

في انتظار مراسم سحب قرعة تصفيات كأس آسيا وكأس العالم المشتركة انضموا إلى محمد سعدون الكواري وضيوفه في الأستوديو الخاص! الآن على HD1 والقناة المفتوحة والإخبارية وعلى قناتنا على اليوتيوب ????https://t.co/grT0MDsN09#AsianQualifiers #Qatar2022 pic.twitter.com/M7yvzUehLa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 17, 2019

وجاء توزيع المنتخبات على خمسة مستويات، إذ ضم المستوى الأول منتخبات إيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر، والإمارات، والسعودية، والصين.

فيما ضم المستوى الثاني منتخبات العراق، وأوزبكستان، وسوريا، وعمان، ولبنان، وقرغيزستان، وفيتنام، والأردن.

أما المستوى الثالث فضم منتخبات فلسطين، والهند، والبحرين، وتايلاند، وطاجيكستان، وكوريا الشمالية، والصين تايبيه، والفلبين.

في حين جاء في المستوى الرابع منتخبات تركمانستان، وميانمار، وهونغ كونغ، واليمن، وأفغانستان، والمالديف، والكويت، وماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، وسنغافورة، ونيبال، وكمبوديا، وبنغلاديش، ومنغوليا، وغوام، وسيرلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من الحاصلين على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبًا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل، فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا على المقاعد المتبقية في كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.

وفازت قطر بكأس آسيا في نسختها الأخيرة، التي جرت في الإمارات، بعد تغلبها على اليابان، فيما كانت السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران آخر المنتخبات الصاعدة والمتأهلة لكأس العالم التي جرت في روسيا في صيف عام 2018 الماضي.

وبحسب مواعيد برنامج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن منافسات الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 ستنطلق يوم 5 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، وتنتهي في 9 يونيو من عام 2020 المقبل.

وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره الرسمي يوم 10 سبتمبر المقبل، وستكون الجولة الثانية في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما الجولة الثالثة في 15 من الشهر ذاته، بينما ستلعب الجولة الرابعة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ثم تتوقف المنافسات مؤقتًا حتى استئنافها مجددًا في 26 مارس (آذار) و31 بجولتين خامسة وسادسة من عام 2020 المقبل، ثم جولة سابعة وثامنة في 4 و9 يونيو من العام المقبل.

الموعد والقنوات الناقلة للقرعة

تبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة الـ11:30 بتوقيت السعودية، الـ10:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات الكأس وbeIN SPORTS، بالإضافة إلى البث المباشر عبر قناة ”الفيفا“ على موقع ”يوتيوب“.