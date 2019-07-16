التفاصيل والموعد والقنوات الناقلة‎ لقرعة تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

تسحب في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، غدًا الأربعاء، قرعة التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات مونديال ”قطر2022″، وأمم آسيا ”الصين2023“.

وستجرى مراسم القرعة بتواجد 40 منتخبًا يتم توزيعها إلى ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 وحتى 9 يونيو 2020.

تسحب غدًا الأربعاء قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في #قطر وكأس آسيا 2023 في #الصين.

إليكم مستويات القرعة ⬇️ pic.twitter.com/keS4mtQQNR — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) July 16, 2019

وتقول القوانين إن أصحاب المراكز الثمانية الأولى وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني ستتأهل مباشرة إلى كأس آسيا 2023 والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويمنع التقاء منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة، إذ يجب أن تضم كل مجموعة منتخبًا من كل مستوى من المستويات الخمسة.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة، بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ 14 يونيو كالتالي:

المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين.

المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن.

المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين.

المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، غوام، سريلانكا.

القنوات الناقلة للقرعة

تبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات الكأس وbeIN SPORTS، بالإضافة إلى البث المباشر عبر قناة ”الفيفا“ على موقع ”يوتيوب“.