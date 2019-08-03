القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على منافسه بروسيا دورتموند، اليوم السبت، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في كأس السوبر الألماني.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق حسن العيدورس.

وتقام مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وأعلن بايرن ميونخ غياب الثلاثي سيرجي جنابري، ولوكاس هيرنانديز وخافي مارتينيز عن رحلة الفريق إلى دورتموند بسبب الإصابات.

ويعود ماتس هوميلز إلى بروسيا دورتموند بعد أن أمضى 3 سنوات في بايرن ميونخ، وعن ذلك قال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني للنادي البافاري: ”أعتقد أنه سيكون سعيدًا لرؤية زملائه السابقين مجددًا، وسيقدم أفضل مستوياته كما فعل طوال العقد الماضي، ولن يمنحنا أي شيء“.

من جهته قال ماركو رويس قائد بروسيا دورتموند قبل المباراة: ”مباراة كأس السوبر تحمل أهمية كبيرة لنا جميعًا، إنها مهمة لأنه يمكن من خلالها تقديم بداية قوية للموسم، كما أننا سنثبت للجماهير رغبتنا وطموحنا لتحقيق إنجاز“.

وأضاف رويس ”من الواضح أن كلًا من فريقنا وكذلك بايرن ميونخ ليس في أفضل حالاته“.

ويمكن للسويسري لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند الاستفادة من الصفقات الجديدة أبرزها جوليان براندت، ووثورجان هازارد، وماتس هاميلز، ونيكو شولز.